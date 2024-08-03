ترامب يتفق مع فوكس نيوز على مناظرة هاريس في 4 أيلول

أعلن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي في وقت متأخر أمس الجمعة أنه اتفق مع قناة فوكس نيوز على إجراء مناظرة مع كامالا هاريس، نائبة الرئيس والمرشحة المحتملة للحزب الديمقراطي في الانتخابات، في الرابع من أيلول.



وقال ترامب في المنشور أيضا: "إذا كانت كامالا غير راغبة أو غير قادرة على المناظرة في ذلك التاريخ لأي سبب، فقد اتفقت مع فوكس على عقد اجتماع كبير في نفس مساء الرابع من أيلول".