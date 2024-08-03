مقتل شخصين على الأقل بعد انزلاقات تربة في جنوب غرب الصين

دمّرت انزلاقات تربة في جنوب غرب الصين السبت، منازل وتسببت بانهيار جسر على طريق سريع، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وفقدان حوالى 17 آخرين، وفق ما أعلنت السلطات.



وأفادت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية بأن "سيولا جبلية محلية وانزلاقات تربة" جرفت جزءا من قرية ريدي في منطقة غارزي التبتية في مقاطعة سيتشوان.



وأدت الكارثة إلى مقتل شخصين وفقدان 12 آخرين، وفق المحطّة التي ذكرت أنه يجري "التحقيق في الكارثة".



وفي بيان منفصل، أفادت حكومة غارزي المحلية بأن "سيلا جبليا مفاجئا وانزلاق تربة" تسببا بانهيار جسر نفق على الطريق السريع بين كانغدينغ ولودينغ.



وقالت الحكومة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن مسؤولين أكّدوا أن ثلاث مركبات على الأقل انحرفت عن الطريق وكان فيها ستة أشخاص "أنقذ شخص منهم وفقد خمسة".



وأضافت: "في الوقت الحاضر، وصلت فرق إنقاذ إلى مكان الحادث للقيام بعملها".



ولم يتضح بعد ما إذا كان الحادثان مرتبطين.



وقالت الحكومة في بيان آخر إن حركة المرور علقت على طريقين سريعين في غارزي.