قتلى في هجوم على شاطئ في العاصمة الصومالية

أعلن رئيس خدمة إسعاف في الصومال أن ثمانية على الأقل لقوا حتفهم و28 آخرين أُصيبوا في هجوم وقع في وقت متأخر أمس الجمعة على شاطئ في العاصمة مقديشو.



وقال الطبيب عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة الإسعاف المجانية "آمين" لرويترز: "أحصينا العدد وتأكدنا من مقتل ثمانية وإصابة 28 آخرين. لكن هناك مصابين آخرين لذلك من المؤكد أن العدد سيرتفع".