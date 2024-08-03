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وزير الخارجية الكويتي لـ"الراي": نتابع التطورات الحاصلة في المنطقة... وأعداد الكويتيين قليلة في لبنان حالياً
أخبار دولية
2024-08-03 | 02:56
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وزير الخارجية الكويتي لـ"الراي": نتابع التطورات الحاصلة في المنطقة... وأعداد الكويتيين قليلة في لبنان حالياً
أعلن وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا أن جميع السفارات الكويتية في الخارج لديها خطط جاهزة لإجلاء مواطنيهم من أي موقع في العالم في حال حدوث أي طارئ يستدعي ذلك.
وأكد اليحيا لـ"
الراي
" الكويتية، أن الكويت تتابع التطورات الحاصلة في المنطقة في ظل الأحداث الأخيرة، مشيراً إلى الاستعداد على مختلف المستويات للتعامل مع التطورات.
ولفت إلى أن أعداد المواطنين الكويتيين قليلة في لبنان حالياً بحسب آخر الإحصائيات.
من جهة أخرى، أكد اليحيا أن وزارة الخارجية دانت الجريمة الإسرائيلية باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في إيران، مشيرا الى أنه التقى هنية على هامش حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، وكان يجلس قريباً منه، قبل أن يعود إلى الكويت بعد الحفل فيما بقي هنية في طهران.
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