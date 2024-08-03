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هجوم روسي بمسيرات يلحق أضرارا ببنية تحتية في منطقة فينيتسا الأوكرانية

أخبار دولية
2024-08-03 | 03:48
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هجوم روسي بمسيرات يلحق أضرارا ببنية تحتية في منطقة فينيتسا الأوكرانية
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هجوم روسي بمسيرات يلحق أضرارا ببنية تحتية في منطقة فينيتسا الأوكرانية

أعلن مسؤول محلي أن هجوما روسيا بطائرات مسيرة خلال الليل ألحق أضرارا ببنية تحتية حيوية في منطقة فينيتسا بوسط أوكرانيا.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 24 من بين 29 مسيرة من طراز شاهد أطلقتها روسيا في الهجوم ليلا على تسع مناطق.

وأفادت بأن القوات الروسية أطلقت أيضا صاروخين موجهين مضادين للطائرات من طراز إس-300 وصاروخين من طراز كيه.إتش-31.

وذكر حاكم منطقة خيرسون أولكسندر بروكودين أن الدفاعات الجوية أسقطت خمس طائرات مسيرة فوق المنطقة اليوم. وأشار الى أن الهجمات الروسية هناك في اليوم السابق أصابت بنية تحتية حيوية ومبنى إداريا وتسعة منازل سكنية.

وقال فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف إن إحدى الطائرات المسيرة التي أسقطتها الدفاعات الجوية تسببت بحريق في مبان خارجية، وجرى إخماد الحريق من دون ورود تقارير عن وقوع إصابات.

أخبار دولية

هجوم روسي

مسيرات

بنية تحتية

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