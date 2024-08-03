اشتعال مستودع وقود في منطقة روستوف الروسية بعد هجوم بطائرات مسيرة

أفاد مسؤول محلي اليوم، بأن خزانات في مستودع وقود في كامينسكي بمنطقة روستوف الروسية اشتعلت نتيجة لهجوم بطائرات مسيرة.



وأكد مدير إدارة كامينسكي أن الهجوم لم يسفر عن إصابات.



وذكر حاكم منطقة بيلغورود الروسية في وقت سابق اليوم، أن طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا هاجمت أيضا مستودعا للنفط في المنطقة، مشيرا الى أن الحريق سرعان ما أُخمد من دون وقوع إصابات.