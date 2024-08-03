الجيش الأوكراني: هاجمنا مطارا عسكريا ومستودعات نفط في روسيا

أعلن الجيش الأوكراني أنه هاجم مطار موروزوفسك العسكري الروسي وعددا من مستودعات النفط ومرافق تخزين الوقود في ثلاث مناطق روسية خلال الليل.



وذكر الجيش أن الهجوم على المطار استهدف مخزن ذخيرة تحتفظ فيه القوات الروسية بقنابل جوية موجهة ومعدات أخرى.



وورد في التقرير أن الهجمات على مستودعات النفط ومرافق تخزين الوقود ومواد التشحيم في مناطق بيلغورود وكورسك وروستوف أدت إلى اشتعال حرائق في خزاني نفط.