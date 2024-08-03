ارتفاع حصيلة الهجوم على شاطئ مقديشو إلى 37 قتيلا

قتل 37 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح في العملية الانتحارية التي تلاها إطلاق نار الجمعة على شاطئ شعبي في العاصمة الصومالية مقديشو، على ما أفادت الشرطة السبت.



وقال المتحدث باسم الشرطة عبد الفتاح آدن حسن للصحافيين: "قتل أكثر من 37 مدنيا في هذا الهجوم، وأصيب حوالى 212 بجروح، بعضهم إصاباتهم خطرة".