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زيلينسكي: روسيا هاجمت أوكرانيا بأكثر من 600 قنبلة جوية موجهة الأسبوع الماضي
أخبار دولية
2024-08-03 | 04:52
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زيلينسكي: روسيا هاجمت أوكرانيا بأكثر من 600 قنبلة جوية موجهة الأسبوع الماضي
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا استخدمت أكثر من 600 قنبلة جوية موجهة لمهاجمة بلاده على مدى الأسبوع المنصرم.
وقال زيلينسكي في منشور على إحدى منصات التواصل الاجتماعي: "لا بد من تدمير الطيران الحربي الروسي حيثما كان وبكل الوسائل الفعالة. من العدل تماما أيضا مهاجمة المطارات الروسية. ونحتاج إلى هذا الحل المشترك مع شركائنا.. حل أمني".
وكان الجيش الأوكراني قد قال في وقت سابق اليوم إنه هاجم مطار موروزوفسك العسكري الروسي الليلة الماضية واستهدف مخزن ذخيرة فيه قنابل جوية موجهة ومعدات أخرى.
أخبار دولية
زيلينسكي
روسيا
أوكرانيا
قنبلة جوية
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