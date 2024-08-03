إيران تعتقل أكثر من 20 شخصًا على خلفية الخرق الأمني في اغتيال هنية

اعتقلت الاجهزة الامنية في ايران أكثر من 20 شخصًا على خلفية الخرق الأمني في اغتيال هنية، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".وأشارت الصحيفة إلى أن ضباط استخبارات وعسكريين وموظفين من بين الموقوفين.وفي السياق، قال مسؤولان إيرانيان لصحيفة "التلغراف" إن خطة الموساد الأساسية كانت اغتيال هنية خلال جنازة رئيسي.وأضافا أن الموساد استأجر عملاء أمن إيرانيين لوضع العبوة الناسفة في غرفته، موضحين أن الموساد عاد وغير الخطة.وذكرت "التلغراف" أن الموساد زرع قنابل في 3 غرف منفصلة في دار الضيافة الذي اغتيل فيه هنية، مستخدمًا أفراد أمن إيرانيين من وحدة "أنصار المهدي".