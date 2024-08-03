وفد إسرائيلي إلى القاهرة في اليومين المقبلين

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وفدًا إسرائيليًا سيتوجه إلى القاهرة في اليومين المقبلين لإجراء مفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.وأشار مكتب نتانياهو إلى ان فريق التفاوض سيغادر إلى القاهرة مساء السبت أو الأحد.من جهته، قال سامي أبو زهري القيادي في حماس لرويترز ردًا على الإعلان الإسرائيلي ان نتنياهو لا يريد وقف الحرب وهو يستخدم هذه الإعلانات الفارغة للتغطية على جرائمه ومحاولات الإفلات من تداعياتها.