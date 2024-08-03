المتحدث بإسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: حزب الله قد يهاجم أهدافًا أوسع وأعمق في إسرائيل

أكد المتحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة لـ CBS الأمركية أن حزب الله قد يهاجم أهدافًا أوسع وأعمق في إسرائيل، وقد تشمل المدنيين إلى جانب الأهداف العسكرية.كذلك، نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أميركيين قولهم إن رد إيران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قد يشمل أيضًا مشاركة حزب الله من لبنان.