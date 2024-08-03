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الحرس الثوري الإيراني: إسماعيل هنية قُتل بقذيفة قصيرة المدى... وانتقام طهران سيكون قاسيا
أخبار دولية
2024-08-03 | 07:46
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الحرس الثوري الإيراني: إسماعيل هنية قُتل بقذيفة قصيرة المدى... وانتقام طهران سيكون قاسيا
كشف الحرس الثوري الإيراني في بيان، أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قُتل في طهران بقذيفة قصيرة المدى برأس حربي يزن حوالي سبعة كيلوغرامات.
وجاء في البيان، الذي اتهم "النظام الصهيوني الطائش والإرهابي" بالوقوف وراء اغتيال هنية، أن انتقام طهران سيكون "قاسيا وفي الوقت والمكان المناسبين وبالطريقة الملائمة".
واتهم بيان الحرس الثوري أيضا "الحكومة الأميركية المجرمة" بدعم الهجوم الذي قالت وسائل إعلام إيرانية إنه وقع في إحدى ضواحي شمال طهران.
أخبار دولية
الحرس الثوري الإيراني
إسماعيل هنية
طهران
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