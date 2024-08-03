الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
25
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
25
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المرصد السوري: مقتل شخص بقصف اسرائيلي لسيارة على طريق بيروت - دمشق
أخبار دولية
2024-08-03 | 09:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
المرصد السوري: مقتل شخص بقصف اسرائيلي لسيارة على طريق بيروت - دمشق
قُتل شخص اليوم، عندما قصفت مسيرة اسرائيلية سيارة على الطريق بين دمشق وبيروت في الأراضي السورية، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، غداة غارات إسرائيلية استهدفت قافلة شاحنات وقود في طريقها إلى لبنان من سوريا.
وقال المرصد إن "مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق دمشق بيروت قرب منطقة الزبداني...ما أدى الى مقتل شخص كان بداخلها".
ولم تتضح على الفور هوية هذا الشخص، في حين لم يفد الإعلام الرسمي السوري عن وقوع غارة اسرائيلية بعد.
ويأتي ذلك فيما أفاد مصدر مقرّب من حزب الله وكالة فرانس برس بأنّ "ثلاث غارات إسرائيلية استهدفت مساء الجمعة شاحنات صهاريج على الحدود السورية-اللبنانية في منطقة حوش السيد علي، ما أدّى إلى إصابة سائق سوري".
وأشار الى أنّ هذه الغارات سبقتها قبل وقت قصير ضربات إسرائيلية أخرى على المنطقة الحدودية نفسها.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره الغارات الإسرائيلية من دون أن يشير إلى وقوع إصابات.
وأفاد المرصد اليوم، بأن ضربات جوية إسرائيلية استهدفت ليل الجمعة السبت "منطقة معبر مطربا الذي يتواجد عناصر قوات النظام فيه شكليا، ويعتبر أحد المعابر التي يستخدمها حزب الله لتنقل الشاحنات والعناصر" بين لبنان وسوريا.
وذكر أن الضربة الأخرى استهدفت "مزرعة في ريف القصير بريف حمص في منطقة خاضعة لسيطرة حزب الله" بدون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.
أخبار دولية
المرصد السوري
قصف اسرائيلي
سيارة
بيروت
دمشق
الزبداني
التالي
جهاز الخدمة السرية الأميركي يخطط لاستخدام المزيد من مسيرات المراقبة
وزير الدفاع الأميركي يأمر بإرسال سفن تابعة للبحرية ومدمرات إلى الشرق الأوسط
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:58
المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهداف سيارة على طريق دمشق بيروت بالقرب من منطقة الزبداني ومقتل شخص بداخلها
آخر الأخبار
07:58
المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهداف سيارة على طريق دمشق بيروت بالقرب من منطقة الزبداني ومقتل شخص بداخلها
0
آخر الأخبار
2024-07-09
استشهاد المرافق السابق للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحاج ابو الفضل قرنبش في غارة اسرائيلية استهدفت سيارته على طريق دمشق بيروت
آخر الأخبار
2024-07-09
استشهاد المرافق السابق للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحاج ابو الفضل قرنبش في غارة اسرائيلية استهدفت سيارته على طريق دمشق بيروت
0
آخر الأخبار
2024-07-31
المرصد السوري للعربية: لم يتأكد إن كان الحريق في ريف دمشق ناجم عن هجوم
آخر الأخبار
2024-07-31
المرصد السوري للعربية: لم يتأكد إن كان الحريق في ريف دمشق ناجم عن هجوم
0
أخبار لبنان
2024-07-09
سقوط عنصرين بقصف اسرائيلي على سيارة لحزب الله في سوريا قرب الحدود مع لبنان
أخبار لبنان
2024-07-09
سقوط عنصرين بقصف اسرائيلي على سيارة لحزب الله في سوريا قرب الحدود مع لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:02
حماس: استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل في غارة إسرائيلية على مدرسة في غزة
أخبار دولية
11:02
حماس: استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل في غارة إسرائيلية على مدرسة في غزة
0
أخبار دولية
11:00
بوتين يتعهد مساعدة كوريا الشمالية بعد فيضانات كارثية ضربتها
أخبار دولية
11:00
بوتين يتعهد مساعدة كوريا الشمالية بعد فيضانات كارثية ضربتها
0
أخبار دولية
07:46
الحرس الثوري الإيراني: إسماعيل هنية قُتل بقذيفة قصيرة المدى... وانتقام طهران سيكون قاسيا
أخبار دولية
07:46
الحرس الثوري الإيراني: إسماعيل هنية قُتل بقذيفة قصيرة المدى... وانتقام طهران سيكون قاسيا
0
أخبار دولية
06:48
المتحدث بإسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: حزب الله قد يهاجم أهدافًا أوسع وأعمق في إسرائيل
أخبار دولية
06:48
المتحدث بإسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: حزب الله قد يهاجم أهدافًا أوسع وأعمق في إسرائيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:18
سرايا القدس بالضفة الغربية: تشكيلاتنا المقاتلة ليست بعيدة عن الرد الحتمي مع البنادق الحرة في محور المقاومة
آخر الأخبار
09:18
سرايا القدس بالضفة الغربية: تشكيلاتنا المقاتلة ليست بعيدة عن الرد الحتمي مع البنادق الحرة في محور المقاومة
0
أخبار لبنان
04:34
إهدن تستعدّ لقداس الشكر بعد تطويب البطريرك اسطفان الدويهي...
أخبار لبنان
04:34
إهدن تستعدّ لقداس الشكر بعد تطويب البطريرك اسطفان الدويهي...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
على طريقتهم... أبناء إهدن يحتفلون بتطويب البطريرك إسطفان الدويهي
تقارير نشرة الاخبار
13:32
على طريقتهم... أبناء إهدن يحتفلون بتطويب البطريرك إسطفان الدويهي
0
خبر عاجل
14:00
ممثل البابا فرنسيس يعلن من بكركي تطويب البطريرك اسطفان الدويهي
خبر عاجل
14:00
ممثل البابا فرنسيس يعلن من بكركي تطويب البطريرك اسطفان الدويهي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:36
بكركي عاشت مشهدية مهيبة في احتفال تطويب البطريرك إسطفان الدويهي
تقارير نشرة الاخبار
07:36
بكركي عاشت مشهدية مهيبة في احتفال تطويب البطريرك إسطفان الدويهي
0
تقارير نشرة الاخبار
06:54
إهدن تعيش عرس تطويب البطريرك إسطفان الدويهي...
تقارير نشرة الاخبار
06:54
إهدن تعيش عرس تطويب البطريرك إسطفان الدويهي...
0
أخبار لبنان
04:34
إهدن تستعدّ لقداس الشكر بعد تطويب البطريرك اسطفان الدويهي...
أخبار لبنان
04:34
إهدن تستعدّ لقداس الشكر بعد تطويب البطريرك اسطفان الدويهي...
0
تقارير نشرة الاخبار
15:15
من أدما إلى لبعا... على خطى البطريرك الدويهي
تقارير نشرة الاخبار
15:15
من أدما إلى لبعا... على خطى البطريرك الدويهي
0
أخبار لبنان
14:22
لحظة إعلان البطريرك اسطفان الدويهي طوباويًا
أخبار لبنان
14:22
لحظة إعلان البطريرك اسطفان الدويهي طوباويًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
آخر نتائج وأخبار الساعات الأخيرة من أولمبياد باريس ٢٠٢٤
تقارير نشرة الاخبار
14:01
آخر نتائج وأخبار الساعات الأخيرة من أولمبياد باريس ٢٠٢٤
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
العدوان الإسرائيلي مستمر على البلدات الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
العدوان الإسرائيلي مستمر على البلدات الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
رد حزب الله حتمي... ومساع دولية للتخفيف من وطأته
تقارير نشرة الاخبار
13:43
رد حزب الله حتمي... ومساع دولية للتخفيف من وطأته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
قطر تودع إسماعيل هنية
تقارير نشرة الاخبار
13:42
قطر تودع إسماعيل هنية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:25
الحرس الثوري الإيراني: إسماعيل هنية قتل بإطلاق قذيفة قصيرة المدى برأس حربي وزنه نحو 7 كيلوغرامات مصحوبة بانفجار شديد من خارج غرفته
خبر عاجل
07:25
الحرس الثوري الإيراني: إسماعيل هنية قتل بإطلاق قذيفة قصيرة المدى برأس حربي وزنه نحو 7 كيلوغرامات مصحوبة بانفجار شديد من خارج غرفته
2
منوعات
02:00
"إيمان"... الأميرة رجوة والأمير الحسين يرزقان بطفلتهما الأولى (صورة)
منوعات
02:00
"إيمان"... الأميرة رجوة والأمير الحسين يرزقان بطفلتهما الأولى (صورة)
3
صحف اليوم
01:22
هذا ما أكده مسؤول غربي لمسؤولين لبنانيين كبار (الجمهورية)
صحف اليوم
01:22
هذا ما أكده مسؤول غربي لمسؤولين لبنانيين كبار (الجمهورية)
4
خبر عاجل
14:00
ممثل البابا فرنسيس يعلن من بكركي تطويب البطريرك اسطفان الدويهي
خبر عاجل
14:00
ممثل البابا فرنسيس يعلن من بكركي تطويب البطريرك اسطفان الدويهي
5
منوعات
02:35
في لحظة مؤثرة... الأمير الحسين يجتمع للمرة الأولى بطفلته الأميرة إيمان (فيديو)
منوعات
02:35
في لحظة مؤثرة... الأمير الحسين يجتمع للمرة الأولى بطفلته الأميرة إيمان (فيديو)
6
صحف اليوم
00:08
الرد سيحصل خلال أيام (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:08
الرد سيحصل خلال أيام (الأنباء الكويتية)
7
منوعات
15:15
لم تنم منذ 30 عامًا... ما اعترفت به امرأة فيتنامية صادم!
منوعات
15:15
لم تنم منذ 30 عامًا... ما اعترفت به امرأة فيتنامية صادم!
8
خبر كاذب
15:48
المديرية العامة للطيران المدني: لا صحة للانباء عن الغاء الرحلات من والى مطار رفيق الحريري الدولي
خبر كاذب
15:48
المديرية العامة للطيران المدني: لا صحة للانباء عن الغاء الرحلات من والى مطار رفيق الحريري الدولي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More