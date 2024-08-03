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المرصد السوري: مقتل شخص بقصف اسرائيلي لسيارة على طريق بيروت - دمشق

أخبار دولية
2024-08-03 | 09:31
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المرصد السوري: مقتل شخص بقصف اسرائيلي لسيارة على طريق بيروت - دمشق
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المرصد السوري: مقتل شخص بقصف اسرائيلي لسيارة على طريق بيروت - دمشق

قُتل شخص اليوم، عندما قصفت مسيرة اسرائيلية سيارة على الطريق بين دمشق وبيروت في الأراضي السورية، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، غداة غارات إسرائيلية استهدفت قافلة شاحنات وقود في طريقها إلى لبنان من سوريا.
     
وقال المرصد إن "مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق دمشق بيروت قرب منطقة الزبداني...ما أدى الى مقتل شخص كان بداخلها". 
     
ولم تتضح على الفور هوية هذا الشخص، في حين لم يفد الإعلام الرسمي السوري عن وقوع غارة اسرائيلية بعد. 
     
ويأتي ذلك فيما أفاد مصدر مقرّب من حزب الله وكالة فرانس برس بأنّ "ثلاث غارات إسرائيلية استهدفت مساء الجمعة شاحنات صهاريج على الحدود السورية-اللبنانية في منطقة حوش السيد علي، ما أدّى إلى إصابة سائق سوري". 
     
وأشار الى أنّ هذه الغارات سبقتها قبل وقت قصير ضربات إسرائيلية أخرى على المنطقة الحدودية نفسها.
     
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره الغارات الإسرائيلية من دون أن يشير إلى وقوع إصابات.
     
وأفاد المرصد اليوم، بأن ضربات جوية إسرائيلية استهدفت ليل الجمعة السبت "منطقة معبر مطربا الذي يتواجد عناصر قوات النظام فيه شكليا، ويعتبر أحد المعابر التي يستخدمها حزب الله لتنقل الشاحنات والعناصر" بين لبنان وسوريا.
     
وذكر أن الضربة الأخرى استهدفت "مزرعة في ريف القصير بريف حمص في منطقة خاضعة لسيطرة حزب الله" بدون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

أخبار دولية

المرصد السوري

قصف اسرائيلي

سيارة

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دمشق

الزبداني

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