بوتين يتعهد مساعدة كوريا الشمالية بعد فيضانات كارثية ضربتها

قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عقب الفيضانات الكارثية التي ضربت الدولة المعزولة وألحقت بها خسائر بشرية ومادية فادحة، وفق ما أفاد الكرملين.



وقال بوتين في برقية إلى كيم: "أطلب منك نقل كلمات التعاطف والدعم لجميع الذين فقدوا أحباءهم نتيجة العاصفة".



وأضاف: "يمكنك الاعتماد على مساعدتنا ودعمنا بشكل دائم".