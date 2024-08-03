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حماس: استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل في غارة إسرائيلية على مدرسة في غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس في قطاع غزة، إن غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة أودت بحياة 10 فلسطينيين على الأقل.