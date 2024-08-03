الجيش الأميركي: دمرنا قاذفة صواريخ للحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان أن القوات الأميركية نجحت في تدمير صاروخ وقاذفة صواريخ للحوثيين في اليمن.



