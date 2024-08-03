وزير الخارجية المصري لنظيره الإيراني: التطورات الأخيرة في المنطقة تهدد استقرارها

أعلنت الحكومة المصرية أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي قال في اتصال هاتفي مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني إن التطورات الأحدث في المنطقة تهدد استقرارها.



وقال عبد العاطي: "التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة غير مسبوقة وعلي قدر كبير من الخطورة، وتُنذر بتوسيع رقعة الصراع بشكل يُهدد استقرار دول المنطقة ومصالح شعوبها"