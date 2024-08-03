حماس تقول إنها بدأت عملية اختيار رئيس جديد لمكتبها السياسي

أعلنت حركة حماس، أنها باشرت بإجراء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية والشورية لاختيار رئيس جديد للحركة" بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة.وأشارت الحركة في بيان، الى أنها ستبادر الى الإعلان عن نتائج مشاوراتها حال الانتهاء منها، مؤكدة أن ما تتداوله بعض وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي عن تكليف أسماء معينة بشغل موقع رئاسة الحركة، لا أساس له من الصحة.