واشنطن وباريس تدعوان الى "أقصى درجات ضبط النفس" في الشرق الأوسط

دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن الى "أقصى درجات ضبط النفس" في الشرق الأوسط، وذلك في خلال اتصال هاتفي أتى وسط مخاوف من تصعيد واسع بين إيران وإسرائيل.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إن الوزيرين يتشاركان "القلق في مواجهة تصاعد التوترات" في المنطقة، وأنهما "اتفقا على مواصلة دعوة كل الأطراف الى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بهدف تفادي أي تصعيد إقليمي قد تكون له تداعيات مدمّرة على دول المنطقة".



وأكد سيجورنيه وبلينكن مواصلة بذل الجهود "المشتركة" للتوصل الى وقف "مستدام" لإطلاق النار في قطاع غزة الذي يشهد حرباً متواصلة ومدمّرة منذ نحو عشرة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس.