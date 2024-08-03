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23 قتيلا في الفاشر في قصف مدفعي من قوات الدعم السريع
أخبار دولية
2024-08-03 | 16:24
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23 قتيلا في الفاشر في قصف مدفعي من قوات الدعم السريع
قتل 23 شخصا في مدينة الفاشر عاصمة إقليم شمال دارفور بغرب السودان نتيجة قصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع، بحسب ما أفادت لجان محلية السبت.
وأفادت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر في بيان مقتضب على فيسبوك بأنه بلغ "عدد الشهداء وسط المواطنين، بسبب التدوين (القصف) المتعمد من قبل" قوات الدعم السريع "23 شهيدا".
وأشارت لإصابة 60 شخصاً نتيجة القصف.
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