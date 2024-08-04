بوتين يعرض تقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية

اعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض تقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية التي تشهد هطول أمطار غزيرة وفيضانات.



وذكر البيان أن كيم شكر روسيا لهذا العرض لكنه قال إنه بما أن حكومته اتخذت بالفعل إجراءات لأعمال الإغاثة، فإنه سيطلب المساعدة "إذا كانت هناك حاجة للمساعدة".



وذكرت وكالة الأنباء المركزية أن الأمطار الغزيرة ضربت المناطق الشمالية الغربية من كوريا الشمالية في الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى غرق أكثر من 4000 منزل وعزل حوالي 5000 من السكان. وقام كيم بتفقد المناطق المتضررة وأشرف على جهود الإنقاذ.



يذكر أن وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية التي تتولى الشؤون بين الكوريتين يوم الخميس قالت إنها مستعدة لمناقشة الإغاثة من الفيضانات مع الصليب الأحمر في الشمال، وهي مبادرة نادرة في عهد الرئيس يون سوك يول.