ستة قتلى على الأقل في اشتباكين بشمال شرق المكسيك



قُتل ستة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة من قوات الأمن، في اشتباكين مسلحين في ولاية تاماوليباس في شمال شرق المكسيك، حسبما أعلنت الحكومة المحلية السبت.



وقع الاشتباك الأول بعد ظهر الجمعة في أباسولو بوسط الولاية. وقالت أجهزة الأمن في تاماوليباس في بيان، إن ثلاثة أشخاص قُتلوا بعد إطلاقهم النار على أفراد من شرطة الولاية.



ووقع إطلاق النار الثاني في وقت مبكر صباح السبت، في أباسولو أيضا، على ما يبدو انتقاما للحادثة الأولى. وهاجم مسلحون فندقا كان يقيم فيه أفراد من قوات الأمن، ما أسفر عن مقتل جنديين وشرطي.



تشهد ولاية تاماوليباس، الواقعة على الحدود مع الولايات المتحدة، بانتظام أعمال عنف ترتكبها عصابات إجرامية متورطة في تهريب المخدرات والبشر.