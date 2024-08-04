بايدن يعبّر عن أمله في أن تتراجع إيران عن موقفها رغم تهديدها بالانتقام

عبّر الرئيس الأميركي جو بايدن عن أمله في أن تتراجع إيران عن موقفها رغم تهديدها بالانتقام لاغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران. وعندما سأله الصحفيون عما إذا كانت إيران ستتراجع، قال بايدن أمس السبت "آمل ذلك. لا أعرف".



يأتي ذلك بينما تتأهب واشنطن لمواجهة تهديدات إيران بالرد على مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران.