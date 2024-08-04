لجنة أمم متحدة: "تعذيب اسرى اوكرانيين واغتصاب وكهرباء"...وتحقيق بمقتل وتقطيع أوصال أسير

حث مفوض حقوق الإنسان في أوكرانيا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة على التحقيق في صورة جرى تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت اليوم السبت قال إنها تظهر على الأرجح أسير حرب أوكراني قُتل وقُطعت أوصاله على يد القوات الروسية.



وقال المدعي العام الأوكراني بشكل منفصل إنه تم فتح تحقيق عاجل في المعلومات المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي حول مقتل وتقطيع أوصال أسير حرب أوكراني. وقال دميتري لوبينيتس، وهو أكبر مسؤول عن ملف حقوق الإنسان في البلاد، في منشور على تطبيق تيليجرام "ظهرت على الإنترنت صورة، ربما لسجين أوكراني قطع الروس رأسه وأطرافه".



وأضاف "في ضوء هذه اللقطات المروعة، وجهت نداء عاجلا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة لتسجيل انتهاك آخر لحقوق الإنسان من جانب الدولة الإرهابية،" في إشارة إلى روسيا.



وقال المدعي العام أندريه كوستين إنه تم فتح تحقيق عاجل. وأضاف عبر تيليجرام "تكرر روسيا باستمرار جرائم النازيين، وتبدي التحدي بالازدراء التام لجميع معايير العالم المتحضر".



وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا في تقرير نُشر في آذار إنها وثقت مزاعم ذات مصداقية بإعدام ما لا يقل عن 32 أسير حرب أوكراني في 12 واقعة منفصلة بدءا من كانون الأول 2023 حتى فبراير شباط. وأضافت أنها تحققت بشكل مستقل من ثلاث من هذه الوقائع.وقالت لجنة التحقيق المكونة من ثلاثة أعضاء إنها جمعت أيضا المزيد من الأدلة على أن روسيا عذبت أسرى الحرب الأوكرانيين بشكل منهجي. ووثقت اللجنة تهديدات بالاغتصاب واستخدام الصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية.



وأضافت أن حجم أعمال التعذيب ربما يصل إلى ما يعرف بالجرائم ضد الإنسانية، واصفة هذه الوقائع بأنها "واسعة النطاق ومنهجية".