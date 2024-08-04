محتجون يغلقون حقل الشرارة النفطي في ليبيا جزئيا

ذكر مهندسان في حقل الشرارة النفطي في ليبيا لرويترز أن محتجين محليين أغلقوا الحقل جزئيا في وقت متأخر اليوم السبت.



وحقل الشرارة، الذي يعمل بطاقة إنتاج تبلغ نحو 300 ألف برميل يوميا، هو أحد أكبر مناطق الإنتاج في ليبيا. واستهدف على نحو متكرر لأسباب سياسية متنوعة ومطالب من قبل محتجين محليين.



ويقع الحقل في حوض مرزوق في جنوب شرق ليبيا وتديره المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عبر شركة أكاكوس مع شركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية وأو.إم.في النمساوية وإكوينور النرويجية.