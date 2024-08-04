هجوم بالسكين قرب تل أبيب

اعلنت السلطات الإسرائيلية إن فلسطينيا قتل امرأة عجوز وأصاب ثلاثة أشخاص آخرين في هجوم طعن بوسط إسرائيل اليوم الأحد قبل أن تطلق الشرطة النار عليه. ووقع الهجوم في مدينة حولون بالقرب من تل أبيب.



وقالت الشرطة في بيان "تتواجد قوات كبيرة من الشرطة في مكان الواقعة وتجري عمليات بحث واسعة النطاق باستخدام طائرة هليكوبتر وموارد إضافية".



وأضاف البيان أنه تم إطلاق النار على منفذ الهجوم و"تحييده".