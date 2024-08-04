حرس السواحل في إيطاليا: مصرع مهاجرَين بعد عملية إنقاذ في البحر المتوسط

أعلن حرس السواحل في إيطاليا الأحد مصرع مهاجرين بعد إنقاذهما مع أكثر من 30 آخرين في البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل الشرقي لجزيرة صقلية.



وأفاد الحرس بتلقي نداء استغاثة في وقت متأخر السبت من قارب يبحر على بعد حوالى 17 ميلا جنوب شرق سيراكيوز وعلى متنه مهاجرون من سوريا ومصر وبنغلادش.



وأوضح في بيان أن عمليات البحث والإنقاذ بدأت بعد أن أُرسل زورق دورية وطائرة إلى المنطقة، لكن "انتهى الأمر بركاب السفينة في الماء مع اقتراب زورق الدورية".