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العاهل الأردني يتصل بماكرون ووزير خارجيته الى طهران من أجل "التهدئة" في المنطقة
أخبار دولية
2024-08-04 | 08:28
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العاهل الأردني يتصل بماكرون ووزير خارجيته الى طهران من أجل "التهدئة" في المنطقة
دعا العاهل الأردني عبد الله الثاني الأحد في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "تهدئة شاملة" في المنطقة، لتجنيبها "المزيد من الفوضى"، وفق ما أفاد بيان للديوان الملكي.
ويتوجه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم في زيارة نادرة الى طهران لنقل رسالة الى المسؤولين الإيرانيين، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الأردنية، مع تزايد المخاوف من تصعيد بين إيران وإسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
وقال بيان الديوان الملكي إن الملك عبدالله الثاني بحث خلال اتصال هاتفي مع ماكرون "التطورات الخطيرة بالمنطقة".
ودعا خلال الاتصال إلى "تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة لتجنب توسع الصراع بالمنطقة والمزيد من الفوضى".
وأكد أهمية "وقف التصعيد الإقليمي والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب"، محذرا من "تداعياتها التي قد تؤدي إلى تأجيج العنف والتوترات في الإقليم".
أخبار دولية
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