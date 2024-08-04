أوكرانيا تأمر بإخلاء بلدات عدة في شرق البلاد

أمرت أوكرانيا بإجلاء إلزامي للأطفال والأوصياء عليهم من مناطق في دونيتسك بشرق البلاد حيث أعلنت روسيا تقدّمها في الأيام الأخيرة.



وقال حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين إن "العدو يقصف بلدات وقرى هذه المناطق كل يوم، لذلك تقرر إجلاء الأطفال مع ذويهم أو غيرهم من الممثلين القانونيين"، معدّداً بلدات وقرى تقع في نواحي أعلنت روسيا التقدّم فيها.