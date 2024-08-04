البيت الأبيض: الولايات المتحدة تنشر مزيدا من القوات بالشرق الأوسط في إجراء دفاعي

أعلن نائب مستشار مجلس الأمن القومي الأميركي جوناثان فاينر أن الولايات المتحدة قررت نشر المزيد من القوات في الشرق الأوسط في إجراء وقائي ودفاعي.



وقال فاينر في حديث لشبكة "سي.بي.إس": "هدفنا هو خفض التصعيد. هدفنا هو الردع والدفاع عن إسرائيل".