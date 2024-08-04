الحوثيون: استهدفنا السفينة جروتون في خليج عدن

أعلن جماعة الحوثي أنها استهدفت السفينة جروتون في خليج عدن.



كما أكدت الجماعة، أنها أسقطت أيضًا طائرة أميركية مسيرة (إم.كيو-9) فوق محافظة صعدة بشمال اليمن.