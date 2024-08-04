الجيش الإسرائيلي: الضربات على مدرستين في غزة إستهدفت مسلحين يعملون هناك

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارات الإسرائيلية على مدرستين في مدينة غزة اليوم الأحد استهدفت مسلحين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) كانوا يعملون في محيطهما.



وقال الجيش: "استخدمت كتيبة الفرقان التابعة لحماس المدرستين مخبأ لمقاتليها الإرهابيين ومركزي قيادة لتخطيط وتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".