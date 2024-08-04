زيلينسكي: أوكرانيا تلقت أولى مقاتلات "إف-16" لكن عددها غير كافٍ

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف تسلمت أولى المقاتلات الغربية من طراز "إف-16" الأميركية الصنع المنتظرة منذ أكثر من سنتين، مؤكدا في الوقت نفسه أن عددها "غير كاف".



وقال زيلينسكي في خلال حفل نظم في موقع سري وعرض فيه الطائرات على الصحافيين "الآن أصبح الأمر واقعا، واقعا في سمائنا. مقاتلات اف-16 في أوكرانيا. لقد جعلنا هذا الأمر يحصل"، لكنه أضاف أن "عدد مقاتلات اف-16 لدينا في أوكرانيا غير كاف" وأن بلاده تنتظر تسليما "إضافيا".