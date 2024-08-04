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إستشهاد 25 فلسطينيًا في غارة إسرائيلية على مدرستين للنازحين في غزة

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 25 فلسطينيًا على الأقل لقوا حتفهم في غارة إسرائيلية استهدفت مدرستين للنازحين قرب مدينة غزة اليوم الأحد.