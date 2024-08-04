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واشنطن مستعدة لكل الإحتمالات وسط المخاوف من تصعيد في الشرق الأوسط
أخبار دولية
2024-08-04 | 12:30
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واشنطن مستعدة لكل الإحتمالات وسط المخاوف من تصعيد في الشرق الأوسط
أعلن مسؤول أميركي الأحد أن الولايات المتحدة تستعد "لكل الاحتمالات" وسط مخاوف من تصعيد عسكري بين إيران وإسرائيل، مكررًا القول إنه من "الضروري" التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة.
وقال جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأميركي: "نستعد لكل الاحتمالات"، وذلك بعد يومين من الاعلان عن تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط.
وأضاف لشبكة "ايه بي سي" الأميركية أن "البنتاغون ينشر إمكانات مهمة في المنطقة للاستعداد لحاجة محتملة مرة أخرى للدفاع عن اسرائيل من هجوم"، موضحًا أنه "في الوقت نفسه، نعمل على تهدئة الوضع دبلوماسيًا لأننا لا نعتقد أن حربًا إقليمية هي في مصلحة أي كان في الوقت الراهن".
أخبار دولية
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