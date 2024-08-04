وزراء خارجية مجموعة السبع بحثوا عبر الفيديو الوضع في الشرق الأوسط

عقد وزراء خارجية مجموعة السبع لقاء عبر الفيديو لبحث الوضع في الشرق الأوسط وعبروا عن "قلق شديد" إزاء المخاوف من حصول تصعيد كما أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني.وقال تاياني في بيان: "معا مع شركائنا، عبرنا عن قلق شديد إزاء الأحداث الأخيرة التي تهدد بأن تضفي على الأزمة بعدا إقليميا، بدءا بلبنان".