حكم أمهز: الرد الإيراني قادم لا محالة

ماذا في خلفيات الرسالة الأردنية إلى طهران، وهل يمكن أن تلجم الإنفجار؟ أسئلة وجهناها إلى الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية حكم أمهز.