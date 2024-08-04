الجيش الإسرائيلي: لا تغيير حتى الآن في السياسة الدفاعية الداخلية

أفاد الجيش الإسرائيلي بألا تغيير "حتى الآن" في السياسة الدفاعية الداخلية، في وقت توعدت ايران وحلفاؤها بالرد على عمليتي اغتيال نسبتا الى إسرائيل.



وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري في مؤتمر صحافي: "حتى الآن، اشدد على أن سياسة الدفاع لدى قيادة الجبهة الداخلية لم تتغير"، موضحا أنه يرد بذلك على "تقارير مختلفة وشائعات" تحدثت عن وضع البلاد في حال تأهب.



واعلن هاغاري ومسؤولون آخرون كبار في الجيش والحكومة، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، مرارا أن البلاد مستعدة لمواجهة أي هجوم.