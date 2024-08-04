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رئيس وزراء العراق لبلينكن: وقف التصعيد بالمنطقة مرهون بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

ذكرت وسائل إعلام رسمية عراقية أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي بأن "منع التصعيد في المنطقة مرهون فقط بإيقاف العدوان على غزة، ومنع توسعه إلى لبنان".