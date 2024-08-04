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o
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جنوب شرق الولايات المتحدة يستعد لأمطار غير مسبوقة مع إشتداد العاصفة "ديبي"
أخبار دولية
2024-08-04 | 14:51
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جنوب شرق الولايات المتحدة يستعد لأمطار غير مسبوقة مع إشتداد العاصفة "ديبي"
تلقى بعض سكان سواحل خليج فلوريدا أوامر بإخلاء منازلهم مع اقتراب العاصفة الاستوائية ديبي من قوة الاعصار واحتمال هطول أمطار غير مسبوقة في جنوب شرق الولايات المتحدة، وفق ما أفاد مسؤولون في المركز الوطني الأميركي للأعاصير.
ومن المتوقع أن تضرب العاصفة ديبي التي تشتد قوتها الآن بسرعة في خليج المكسيك الدافىء حاليًا بشكل غير اعتيادي منطقة بيغ بند في فلوريدا بقوة إعصار في وقت متأخر الأحد.
وقبل أن تضعف رويدًا، ستستمر العاصفة في إسقاط كميات هائلة من الأمطار على فلوريدا وجنوب شرق جورجيا وكارولاينا الجنوبية مع مرورها البطيء على مدى الأيام الخمسة المقبلة، وفقًا لتحذير صادر عن المركز الوطني للأعاصير الأحد.
وقال مايك برينان من المركز الوطني للأعاصير إن الساحل الغربي لولاية فلوريدا بأكمله يخضع لتحذير من العاصفة الاستوائية. وحض السكان المحليين على إيجاد مكان آمن ليكونوا فيه بحلول الليل.
وبحلول الساعة الثامنة صباحًا (12:00 ت غ)، كانت العاصفة على بعد نحو 255 كيلومترًا جنوب غرب مدينة تامبا وتحمل رياحًا بسرعة 100 كيلومتر في الساعة وتتحرك باتجاه الشمال الغربي، وفق المذكرة.
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