الرئيس الإيراني لوزير الخارجية الأردني: إغتيال هنية لن يمر دون رد

أكد رئيس جمهورية إيران مسعود بزشكيان لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم أن "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية لن يمر دون رد".



واعتبر بزشكيان أن "اغتيال ضيف الجمهورية الإسلامية الإيرانية عملًا مخالفًا لكل القوانين الدولية وخطأ كبيرًا للصهاينة".



وقال وفق ما نقلت وكالة الانباء الإيرانية "ارنا" إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتوقع من كافة الدول الإسلامية والشعوب الحرة في العالم أن تدين بشدة مثل هذه الجرائم"، مؤكدًا أن "هذه الغطرسة الصهيونية لن تمر دون رد".



وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن "تكتمل مباحثات الوفدين الديبلوماسيين (الإيراني والأردني) بشأن استئناف العلاقات بين إيران والأردن بشكل أسرع، بحيث يستفيد البلدين الإسلاميين من قدرات بعضهما البعض"، مشيرًا إلى أن "المنطقة ستستفيد أيضًا من هذه الصداقة والتعاون البناء".



ونقل وزير خارجية المملكة الأردنية أيمن الصفدي تحياته الحارة وتهانيه وتمنياته للرئيس الإيراني بالتوفيق، مبينًا أن "الأردن يسعى إلى استئناف العلاقات مع الجمهورية الإسلامية وبذل الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار والأمن".



وقال الصفدي إن "هناك المزيد من السلام في المنطقة"، مؤكدًا أن "الأردن دان بشدة العدوان الوحشي للنظام الصهيوني على غزة منذ البداية"، مشيرًا إلى "إدانة بلاده اغتيال إسماعيل هنية"، معتبرًا "هذا الإجراء محاولة من نتنياهو لتوسيع دائرة الصراعات في المنطقة".



وأوضح وزير الخاجرية الأردني "رغبة بلاده في توسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، معلنًا أنه "سيبحث في سبل توسيع العلاقات بين البلدين خلال هذه الرحلة".