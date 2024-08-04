المفوض الأممي لحقوق الإنسان يحض على وضع حد للعنف المروع في بنغلادش

شدد المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك الأحد على وجوب وضع حد للعنف المروع في بنغلادش، وحض الحكومة على الكف عن استهداف محتجين سلميين.



وأعرب تورك في بيان عن قلق بالغ من وقوع مزيد من الخسائر البشرية وحصول تدمير أوسع نطاقًا بعد دعوة إلى مسيرة حاشدة في دكا الإثنين وتعبئة الجناح الشبابي في الحزب الحاكم ضد المحتجين.

