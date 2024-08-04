مالي تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا

أعلنت مالي الأحد قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا بعدما أقر مسؤول أوكراني رفيع، وفق باماكو، بضلوع كييف في تكبد الجيش المالي ومجموعة فاغنر الروسية خسائر فادحة في معارك مع انفصاليين وجهاديين وقعت في أواخر تموز.



وأعلن المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبدالله مايغا أن الحكومة الانتقالية في مالي قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بمفعول فوري.

