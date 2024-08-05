الاتحاد الأوروبيّ: لا يمكن الاعتراف بفوز مادورو بانتخابات الرئاسة في فنزويلا

شدّد الاتحاد الأوروبيّ على أنّ نتائج الانتخابات الرئاسية، في فنزويلا، التي أُعلن رسميًا بموجبها فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثالثة، لا يمكن الاعتراف بها.



واعتبر مجلس الاتحاد الأوروبيّ، في بيان، أنّه نظرًا لغياب أدلة داعمة، فإنّ النتائج، التي نشرها المجلس الوطنيّ للانتخابات في الثاني من آب، لا يمكن الاعتراف بها.



ودعا إلى تحقّق جهة مستقلة من النتائج.