منظمة الصحة العالمية تريد عقد لجنة طوارئ في ظل انتشار فيروس "إم بوكس"

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس أنّه يفكر في عقد لجنة خبراء، لتقديم المشورة في شأن ما إذا ينبغي إعلان تفشي فيروس إم بوكس (جدري القردة) الآخذ في التزايد في إفريقيا حالة طوارئ دولية.



وقال غبرييسوس إنّ وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والحكومات المحلية والشركاء يزيدون استجابتهم لتفشي المرض.



وأضاف على منصة إكس: "لكن هناك حاجة إلى مزيد من التمويل والدعم للاستجابة الشاملة. إنني أفكر في عقد لجنة طوارئ للوائح الصحية الدولية من أجل تقديم المشورة لي في شأن ما إذا كان ينبغي إعلان تفشي فيروس إم بوكس حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا."



وأوضح تيدروس، في بيان، لمجلة "ساينس" أنّه يمكن احتواء هذا الفيروس، ويجب احتواؤه، من خلال تدابير صحة عامة مكثفة بما في ذلك المراقبة والمشاركة المجتمعية والعلاج ونشر اللقاحات الموجهة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى.



ويُعدّ إمبوكس (وكان يُعرف باسم مونكي بوكس سابقًا) مرضًا معديًا يسببه فيروس ينتقل إلى الإنسان عن طريق حيوانات مصابة ويمكن أن ينتقل أيضًا من إنسان إلى آخر من خلال اتصال جسديّ وثيق.



ويسبب المرض حمى وأوجاعًا عضلية وآفات جلدية تشبه الدمامل.