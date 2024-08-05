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بيونغ يانغ: نقلنا 250 قاذفة صواريخ إلى الحدود بين الكوريتين
أخبار دولية
2024-08-05 | 00:19
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بيونغ يانغ: نقلنا 250 قاذفة صواريخ إلى الحدود بين الكوريتين
أعلنت بيونغ يانغ أنّها نقلت 250 قاذفة صواريخ من الجيل الجديد إلى قواتها المتمركزة على الحدود بين الكوريتين، حيث استأنفت سيول دعايتها المناهضة لكيم جونغ أون عبر مكبرات صوت.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أنّ مراسم نقل 250 قاذفة صواريخ تكتيكية من الجيل الجديد إلى القوات العسكرية على الحدود أقيمت في بيونغ يانغ تحت إشراف الزعيم كيم جونغ أون.
وقال الزعيم الكوريّ الشماليّ إنّ هذه الأجهزة أسلحة هجومية تكتيكية محدثة.
وأكّد أنّه صممها شخصيًا.
ولفت كيم في خطابه، أنّ الكشف عن الأسلحة الجديدة في وقت تعاني البلاد أضرار الفيضانات هو مؤشر إلى الإرادة الراسخة "لحزبنا للمضي قدمًا في تعزيز القدرات الدفاعية"، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية.
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