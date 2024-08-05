إسرائيل تقول إن تقرير الحكومة الأسترالية حول مقتل عمال إغاثة في غزة "أغفل تفاصيل مهمة"

أعلنت السفارة الإسرائيلية في كانبيرا أن أستراليا أغفلت تفاصيل مهمة عندما قدمت نتائج تقرير عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة في غزة.



وأفاد تقرير صادر عن الحكومة الأسترالية بأن الضربة الإسرائيلية التي أودت بحياة سبعة عناصر إغاثة كانوا ضمن قافلة مساعدات في غزة وقعت نتيجة "تعرّف خاطئ" ومجموعة من "الإخفاقات الجسيمة" الأخرى.



وردّت السفارة الإسرائيلية في كانبيرا صباح الاثنين قائلة إن تقرير الحكومة الأسترالية تضمن "للأسف بعض المغالطات وقد أغفل تفاصيل بالغة الأهمية" مثل استعداد الجيش للتعاون. وقالت السفارة في بيان إن "جيش الدفاع الإسرائيلي تحمّل المسؤولية الكاملة عن الأخطاء الجسيمة التي أدت إلى الحادث المأسوي ليلة الأول من نيسان".