أوكرانيا أسقطت 24 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل

ذكر قائد القوات الجوية الأوكرانية أن الجيش أسقط 24 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا خلال الليل.وقال: "أُسقطت جميع الطائرات المسيرة المعادية بعد معركة بالمضادات الجوية. في كييف وفينيتسا وكيروفوهراد وخاركيف وسومي وبولتافا ودنيبرو".