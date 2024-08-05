مجموعة السبع دعت إلى ضبط النفس في الشرق الأوسط

دعت مجموعة السبع إلى ضبط النفس وخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.



وشدّدت على أنّ الأحداث الأخيرة تهدد بإذكاء نيران صراع أوسع نطاقًا في المنطقة.



ودعت المجموعة في بيان، الأطراف مرة أخرى إلى التوقف عن الانخراط في دوامة العنف الانتقاميّ المدمر الحالية، وخفض التوتر والمضي بشكل بناء نحو خفض التصعيد.